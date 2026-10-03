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        Zonguldak'a gelen Turistik Karaelmas Ekspresi'ni Madenci Korosu karşıladı

        Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. kez Zonguldak'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Zonguldak'a gelen Turistik Karaelmas Ekspresi'ni Madenci Korosu karşıladı

        Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. kez Zonguldak'a geldi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak İl Özel İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. seferini gerçekleştirdi.

        Trenle kente gelen yerli ve yabancı 101 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı. Turistler, kısa bir konser veren Madenci Korosunun şarkılarına eşlik ederek dans etti.

        Turistler, daha sonra Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

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        - "Bölgemizin tanıtılması için katkı sunmaya devam ediyoruz"

        BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, gazetecilere, geçen yıl gerçekleştirilen seferlerde yüzde 87 doluluğa ulaştıklarını söyledi.

        Turistik Karaelmas Ekspresi'nin geleneksel hale gelmesi için emek verdiklerini belirten Çetinkaya, "Şu anda da gelen trenimizde 101 yolcumuz var. Doluluğumuz oldukça iyi. Bu sene de ikişer hafta aralıklarla 4 sefer gerçekleştireceğiz. Hem sonbaharın güzelliklerini görecekler hem Batı Karadeniz'i tanıma fırsatı bulacaklar. Başarılı ve güzel bir çalışma olacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        Çetinkaya, Zonguldak ve Batı Karadeniz'i temsil edebilmek adına Madenci Korosu ile karşılama töreni hazırladıklarını dile getirerek, "Özellikle temamız burada endüstriyel ve jeolojik mirasın tanıtılması. Bu çerçevede elimizden geldiğince bölgemizin tanıtılması için katkı sunmaya devam ediyoruz." dedi.

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