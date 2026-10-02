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        Zonguldak'ta kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolduktan 2 yıl sonra barajda kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolduktan 2 yıl sonra barajda kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.Y, K.A. ile başka suçtan tutuklu İ.E, tanık E.İ, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Ev hapsinde bulunduğu süreçte elektronik kelepçesini kırarak firar eden ve celse arasında yakalanarak tutuklanan E.İ. ile maktul Ahmet Yılmaz'ın eski eşi müşteki D.D, tanıklar E.İ. ve M.D. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        İlk duruşmada savunma yapmak istemeyen sanık K.A, bu celsede de rahatsızlığı ve avukatıyla görüşemediği için savunma yapmayacağını söyledi.

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        Tanık E.İ, maktul Ahmet Yılmaz'la aynı mahallede büyüdüklerini, 2000-2002 yıllarında aynı cezaevinde kaldıklarını, sonrasında birkaç kez karşılaştıklarını ancak görüşmediklerini belirtti.

        Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin bilgisinin ve ilgisinin olmadığını söyleyen E.İ, "Her ne kadar E.İ. amcamın oğlu olsa da biz kendisiyle öldürme olayına ilişkin görüşmedik. Öldürme olayıyla ilgili hiçbir şey duymadım." dedi.

        Diğer tanık E.İ. de Ahmet Yılmaz'la aynı mahallede büyüdüklerini, öldürülmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını, olayı basından öğrendiğini kaydetti.

        K.A'nın avukatının tanık E.İ'ye yönelik "Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ile B.İ. (sanık E.İ'nin ölen ağabeyi) arasında bir ilişki var mıydı?" sorusuna, "Aralarında ilişki var mıydı, yok muydu bilmem ama arkadaşlardı. Ahmet'le B.İ. arasında bu sebeple soğukluk vardı. Ahmet'in eşini B.İ'den kıskandığı konusunda da bilgim vardı. Bu sebeple araları kötüydü." cevabını verdi.

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        Bu sırada D.D. "Allah belanı versin. Doğruyu söyle." diyerek tepki gösterdi.

        Tanık M.D. ise Ahmet Yılmaz'la hırsızlık yaptıklarını anlatarak, "Hırsızlık yaparken yakalandık. Ben içeri girdim o girmedi. Sonrasında da kaybolmasıyla ilgili bilgim yoktur. Ahmet'in öldürülmesini gazetelerden öğrendim." dedi.

        Tanık beyanlarının ardından D.D, şikayetinin devam ettiğini belirtti, sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin ve adli kontrol hükümlerinin devamını istedi.

        Mahkeme heyeti, bir sonraki celse için tanık S.Y. ve sanık İ.E'nin eski eşi İ.D'nin zorla getirilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin ve adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        - Olay

        Zonguldak'ta 10 Aralık 2010'da Ulutan Barajı'na balık tutmaya giden bir kişi, yerde insan kemikleri ve kafatası olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmiş, kalıntılar İl Jandarma Komutanlığındaki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        2012 yılında yapılan DNA incelemesiyle kemiklerin Ahmet Yılmaz'a ait olduğu kesinleşmiş, o dönem yürütülen soruşturmada, "öldürüldüğüne dair yeterli emare bulunmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti ancak ilerleyen süreçte, bir suç örgütü dosyasında alınan ifadeler ve tanık beyanları üzerine dosya yeniden açılmıştı.

        Dosya kapsamında gözaltına alınan T.Y, K.A. ve İ.E. tutuklanmış, İ.E. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. E.İ. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmıştı.

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        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi tutuklu 4 sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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