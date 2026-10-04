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        Zonguldak'ta balık avında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık avında kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Zonguldak'ta balık avında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık avında kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Balık avlamak amacıyla 3 Ekim'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Erdin Yılmaz'ı (62) bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, deniz polisi ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde arama tarama faaliyeti yürütüyor.

        Yılmaz'ı bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor.

        Bu arada, Yılmaz'ın 3 Ekim sabahı 07.30 sıralarında balık tuttuğu bölgeye geldiği, saat 08.00 civarında ise telefon sinyalinin kesildiği tespit edildi.

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        Kozlu ilçesinde yaşayan Yılmaz, 3 Ekim'de Ilıksu mevkisinde balık tutmak amacıyla evinden ayrılmış, kendisinden haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarı yapmıştı. Arama çalışması başlatan ekipler, Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemeleri ve park halindeki aracını bulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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