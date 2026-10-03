Zonguldak'ta sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı

Temizlik ve bakım onarım süreçlerinin tamamlanmasıyla kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Gökgöl Mağarası, yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olma özelliği taşıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında su baskınında zarar gören elektrik hatları ve aydınlatma sistemleri de onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı.

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