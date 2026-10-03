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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı

        Zonguldak'ta sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı

        Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Zonguldak'ta sağanak sonrası geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı

        Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı.

        Kentte 24 Eylül'de görülen sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolması nedeniyle ziyarete kapatılan mağarada çalışma yapıldı.

        Su ekiplerce tahliye edilirken, biriken balçık ve çamur temizlendi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında su baskınında zarar gören elektrik hatları ve aydınlatma sistemleri de onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

        Temizlik ve bakım onarım süreçlerinin tamamlanmasıyla kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Gökgöl Mağarası, yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olma özelliği taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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