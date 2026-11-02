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        Zonguldak'ta kötü kokuların geldiği dairede ceset bulundu

        Zonguldak'ta kötü kokuların geldiği dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kötü kokuların geldiği dairede ceset bulundu

        Zonguldak'ta kötü kokuların geldiği dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Adnan Ertan'ın (66) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Daireye giren ekipler, Ertan'ın cansız bedenini buldu.

        Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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