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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta zehir tacirlerine operasyon 1 kilo metamfetamin, kokain ve döviz ele geçirildi

        Zonguldak'ta zehir tacirlerine operasyon 1 kilo metamfetamin, kokain ve döviz ele geçirildi

        Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün kent merkezi ile Karadeniz Ereğli'de yürüttüğü narkotik operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 5 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Zonguldak'ta zehir tacirlerine operasyon 1 kilo metamfetamin, kokain ve döviz ele geçirildi

        Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün kent merkezi ile Karadeniz Ereğli'de yürüttüğü narkotik operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 5 kişi cezaevine gönderildi.

        Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 23 ve 31 Ekim'de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. İl merkezi ve Karadeniz Ereğli ilçesinde yürütülen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 310 gram kokain, 7 ecstasy hap ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 hassas terazi bulundu.

        Operasyonlarda 17 bin 300 Amerikan doları, 480 euro, bin Rus rublesi ve 10 bin 450 Türk lirasına da el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara çıkarılan F.A., E.K., C.B., B.D. ve J.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı soruşturmada işlem yapılan B.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        Polisin çalışmasında yakaladığı S.S., U.A. ve M.A.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Narkotik çalışmalarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 13 kişi hakkında ayrıca adli işlem gerçekleştirildi.

        Valilik, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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