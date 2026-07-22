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        Adana'da bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Adana'da bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı (53) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Y.A. (63) ile müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Y.A. savunmasında, Moralı ile aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

        Çalıştığı taksi durağına gelen Moralı'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Y.A, "Onu korkutmak amacıyla ateş ettim, asla hedef gözetmedim. Öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.

        Moralı'nın ailesi ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse çarptırdığı Y.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Tartıştığı Ayhan Moralı'yı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Y.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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