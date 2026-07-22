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        Adana'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Adana'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Adana'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Adana'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39 dereceye, nem oranı ise yüzde 50'ye ulaştı.

        Dışarı çıkanlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

        Bazı çocuklar da belediyelere ait su oyun parklarında serinledi.

        Parkta gölgelik alanda dinlenen vatandaşlardan Gökhan Tel, sıcakların bunalttığını belirterek, "Genelde dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Klimalı ortamda çalışmayı tercih ediyoruz çünkü gerçekten çok sıcak." dedi.

        Halil Ötünç de her geçen yılın daha sıcak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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