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        Köpek kulübesine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

        Adana'da evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Köpek kulübesine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

        Adana'da evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, 2 Eylül 2025'te Onur Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yer alan köpek kulübesine sakladığı 29,04 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan S.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezası verdiği S.Y'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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