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        Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 08:42 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Turgut Özal Bulvarı'nda H.Ç'nin kullandığı motosiklet ile G.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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