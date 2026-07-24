Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Turgut Özal Bulvarı'nda H.Ç'nin kullandığı motosiklet ile G.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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