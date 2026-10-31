Afyonkarahisar İl Müftülüğü masa tenisi turnuvasını namağlup tamamladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı namağlup şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı namağlup şampiyon oldu.
Turnuvada il birinciliğini elde eden takım oyuncuları Mevlüt Kiraz, Halil İbrahim Öztürk ve Ali Osman Ertaş, İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik'i makamında ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim etti.
Çelik, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, Afyonkarahisar'da düzenlenecek bölge müsabakalarında takıma başarılar diledi.
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