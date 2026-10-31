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        Afyonkarahisar'da 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

        Afyonkarahisar'da 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevredeki cadde ve sokaklar da ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

        Afyonkarahisar'da 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevredeki cadde ve sokaklar da ulaşıma kapatıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Marulcu Mahallesi'nde 4 katlı binanın en alt katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında binanın bulunduğu cadde ve sokaklar da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler binada teknik inceleme başlatırken, yapının güvenli olup olmadığının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

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        Mahalle Muhtarı Nurettin Bakırtepe, olayın fırında fayansların düşmesi ile yaşandığını belirterek, bina sakinlerinin korku ve panikle binayı boşalttıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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