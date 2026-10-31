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        Afyonkarahisar'da bir fırının duvarındaki fayansların düşmesi üzerine 4 katlı bina tahliye edildi

        Afyonkarahisar'da bir ekmek fırınının duvarlarındaki fayansların düşmesi nedeniyle 4 katlı bina geçici olarak tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bir fırının duvarındaki fayansların düşmesi üzerine 4 katlı bina tahliye edildi

        Afyonkarahisar'da bir ekmek fırınının duvarlarındaki fayansların düşmesi nedeniyle 4 katlı bina geçici olarak tahliye edildi.

        Marulcu Mahallesi Hacıfellahi Caddesi'ndeki Yakup Apartmanı'nın bazı sakinleri, binanın kolonlarının çatırdadığı ve evlerinden yıkılacakmış gibi sesler geldiği gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekipleri, binada yaptıkları ilk incelemede birinci kattaki ekmek fırınının duvarında bulunan fayansların bir kısmının düştüğünü belirledi.

        Apartman sakinleri geçici olarak dışarı çıkarıldı, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerinin binada yapacağı detaylı inceleme sonucunda apartman sakinlerinin yeniden yapıya girip giremeyeceğine karar verileceği bildirildi.

        Mahalle muhtarı Nurettin Bakırtepe, gazetecilere, binada bulunan fırındaki 10-15 fayansın düştüğünü söyledi.

        Apartman sakinlerinin paniğe kapılıp dışarı çıktığını belirten Bakırtepe, "Binada 20-25 kişi yaşıyor. Gezilen katlarda çatlak gibi bir şey görülmedi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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