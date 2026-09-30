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        Afyonkarahisar'da çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonette çıkan yangın, araçta hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonette çıkan yangın, araçta hasara yol açtı.

        ​Başağaç köyü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        ​Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ​İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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