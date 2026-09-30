Afyonkarahisar'da çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonette çıkan yangın, araçta hasara yol açtı.
Giriş: 30.09.2026 - 20:41 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonette çıkan yangın, araçta hasara yol açtı.
Başağaç köyü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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