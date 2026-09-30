Afyonkarahisar'da çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi

​Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

​Başağaç köyü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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