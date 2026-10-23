Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında takip edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerdeki ürün fiyatları yerinde incelenerek veriler kayıt altına alındı.

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