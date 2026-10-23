Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında takip edildi
Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarının izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar’da tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarının izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerdeki ürün fiyatları yerinde incelenerek veriler kayıt altına alındı.
Çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.
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