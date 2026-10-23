Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediye ekipleri, ilçenin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü altyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bolvadin Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale Mahallesi’nde başlatılan kanalizasyon hattı çalışması başarıyla tamamlandı. İlçe genelinde altyapı sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen belediye ekipleri, mahallelerin ihtiyaç sırasına göre yatırımlarını sürdürüyor.

Belediye başkanlığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, ilçenin her noktasına kesintisiz ve güvenli altyapı hizmeti ulaştırılmasının amaçlandığı belirtildi. Daha yaşanabilir ve modern bir Bolvadin hedefiyle altyapı yatırımlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.