Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Kadın çiftçilere zoonoz hastalıklar anlatıldı

        Kadın çiftçilere zoonoz hastalıklar anlatıldı

        Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere yönelik hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kadın çiftçilere zoonoz hastalıklar anlatıldı

        Afyonkarahisar’da kadın çiftçilere yönelik hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Değirmenayvalı’da düzenlenen toplantıda, zoonoz hastalıkların bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve kişisel hijyen kuralları hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların insanlara bulaşmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

        Kadın çiftçilerin hayvan sağlığı ve halk sağlığı konularındaki bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Bolvadin'de Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı açıldı
        Bolvadin'de Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı açıldı
        Kağıt gibi ezilen otomobilden şans eseri yaralı çıktı
        Kağıt gibi ezilen otomobilden şans eseri yaralı çıktı
        Bolvadin'de üst yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de üst yapı çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da gün batımı manzarası görenleri mest etti
        Afyonkarahisar'da gün batımı manzarası görenleri mest etti
        Sandıklı'da fırınlarda hijyen denetimi yapıldı
        Sandıklı'da fırınlarda hijyen denetimi yapıldı
        Afyonkarahisar'da Okul Sporları müsabakaları başladı
        Afyonkarahisar'da Okul Sporları müsabakaları başladı