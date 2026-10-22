Sandıklı'da fırınlarda hijyen denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ekmek fırınları denetlendi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ekmek fırınları denetlendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların üretim ve satış alanları, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ile genel temizlik durumları incelendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki fırın denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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