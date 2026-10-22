Sandıklı'da fırınlarda hijyen denetimi yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki fırın denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

​Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların üretim ve satış alanları, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ile genel temizlik durumları incelendi.

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