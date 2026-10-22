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        Kağıt gibi ezilen otomobilden şans eseri yaralı çıktı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı atlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Kağıt gibi ezilen otomobilden şans eseri yaralı çıktı

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı atlattı.

        Kaza, Bolvadin Emirdağ karayolu Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N. idaresindeki 32 ACN 743 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Tarlaya girip taklalar atarak durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.N., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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