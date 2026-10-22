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        Bolvadin'de üst yapı çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçede yıllardır süregelen önemli bir ulaşım sorununu çözüme kavuştururken, Kırkgöz Mahallesi Çiftlik Küme Evleri bölgesindeki çiftlik yolları, yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından ilk kez asfaltla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Bolvadin'de üst yapı çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçede yıllardır süregelen önemli bir ulaşım sorununu çözüme kavuştururken, Kırkgöz Mahallesi Çiftlik Küme Evleri bölgesindeki çiftlik yolları, yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından ilk kez asfaltla buluşturuldu.

        Çiftçilerin ve bölge sakinlerinin yoğun olarak kullandığı 7,5 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, toplam 55 bin metrekarelik alanda soğuk sathi kaplama asfalt serimi tamamlandı. Yıllardır toz, çamur ve toprak yol nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşayan mahalle sakinleri ve üreticiler, tamamlanan asfaltlama çalışmalarıyla rahat bir nefese kavuştu.

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        Toplam 16 milyon TL maliyetle hayata geçirilen dev yatırım öncesinde bölgede geniş çaplı bir altyapı ve çevre temizliği yürütüldü. Yol güzergâhından yaklaşık 400 kamyon dolusu çöp ve atık bertaraf edilerek zemin yol yapımına hazır hale getirildi.

        Bölge üreticileri ve mahalle sakinleri ise çiftlik yollarının konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulmasından dolayı emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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