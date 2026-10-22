Afyonkarahisar'da gün batımı manzarası görenleri mest etti
Afyonkarahisar'da çekilen gün batımı manzarası görenleri mest ederken, renklerin görsel şöleni eşsiz bir manzara oluşturdu.
Afyonkarahisar'da çekilen gün batımı manzarası görenleri mest ederken, renklerin görsel şöleni eşsiz bir manzara oluşturdu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından Afyonkarahisar’ın farklı noktalarında çekilen gün batımı görüntüleri, izleyenleri mest etti.
Afyonkarahisar’ın farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan renk şöleni ve ortaya çıkan eşsiz manzaralar dikkat çekti. Günün son ışıklarının şehrin farklı noktalarına yansıdığı görüntüler, izleyenlere görsel şölen sundu.
Yılmaz’ın çektiği görüntüler, Afyonkarahisar’ın doğal güzelliklerini ve gün batımının etkileyici manzarasını gözler önüne serdi.
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