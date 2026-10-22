Afyonkarahisar'da Okul Sporları müsabakaları başladı
Afyonkarahisar'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen hentbol, futsal, dart ve voleybol müsabakaları başladı.
Giriş: 22.10.2026 - 11:11 Güncelleme:
Afyonkarahisar’da Okul Sporları kapsamında düzenlenen hentbol, futsal, dart ve voleybol müsabakaları başladı.
Çiğiltepe Spor Salonu’nda Yıldızlar Hentbol ve Gençler Dart müsabakaları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda Genç Kızlar Voleybol müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu’nda ise Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları düzenleniyor.
Müsabakalara katılan sporculara başarılar dileriz.
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