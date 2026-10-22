Afyonkarahisar'da Okul Sporları müsabakaları başladı

Çiğiltepe Spor Salonu’nda Yıldızlar Hentbol ve Gençler Dart müsabakaları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda Genç Kızlar Voleybol müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu’nda ise Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları düzenleniyor.

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