Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Bolvadin'de Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı açıldı

        Bolvadin'de Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı açıldı

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Hatice Habib Soydan İlkokulu'nda oluşturulan Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Bolvadin'de Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı açıldı

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Hatice Habib Soydan İlkokulu'nda oluşturulan Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan sınıfın, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine ve farklı yeteneklerini keşfetmelerine imkân sunacak sınıf, eğitimciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Açılışta değerlendirmelerde bulunan Keleş, öğrencileri düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlayan alanların okullara kazandırılmasını önemsediklerini belirtti.

        REKLAM

        Keleş, sınıfın hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve tüm paydaşlara teşekkür ederek Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı'nın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

        İlçede öğrenci merkezli eğitim çalışmalarının, çocukların akademik başarılarının yanı sıra zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek projelerle sürdürülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Kağıt gibi ezilen otomobilden şans eseri yaralı çıktı
        Kağıt gibi ezilen otomobilden şans eseri yaralı çıktı
        Bolvadin'de üst yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de üst yapı çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da gün batımı manzarası görenleri mest etti
        Afyonkarahisar'da gün batımı manzarası görenleri mest etti
        Sandıklı'da fırınlarda hijyen denetimi yapıldı
        Sandıklı'da fırınlarda hijyen denetimi yapıldı
        Afyonkarahisar'da Okul Sporları müsabakaları başladı
        Afyonkarahisar'da Okul Sporları müsabakaları başladı
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, öğrencilerin sorularını yanıtladı
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, öğrencilerin sorularını yanıtladı