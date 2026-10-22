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        Afyonkarahisar'da "Bir Fidan Bir Umut" projesi sürüyor

        Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik Merkezi tarafından belediye iş birliğiyle "Bir Fidan Bir Umut" temalı ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Bir Fidan Bir Umut" projesi sürüyor

        Afyonkarahisar’da Diyanet Gençlik Merkezi tarafından belediye iş birliğiyle "Bir Fidan Bir Umut" temalı ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Diyanet Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftü Vekili Sinan Cansever de katıldı. Cansever, gençlerle birlikte fidan dikti. Gençlerde doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu. Doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekildi.

        Program, fidan dikiminin ardından yapılan dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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