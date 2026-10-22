4. Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları sona erdi

Müsabakalar sonucunda Çobanlar MEB birinci, Afyon Spor Lisesi ikinci, AKÜ Siyah Takım ise üçüncü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

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