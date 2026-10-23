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        Bolvadin'de OYSS toplantısı

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve ölçmedeğerlendirme süreçlerinde standardizasyonu sağlamak amacıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Bolvadin'de OYSS toplantısı

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve ölçmedeğerlendirme süreçlerinde standardizasyonu sağlamak amacıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

        İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in ilçedeki eğitime vizyon katan liderliği ve kararlı çalışmaları bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda, sınav süreçlerinin etkinliği ve koordinasyonu masaya yatırıldı. İlçedeki okul müdürleri ve ilgili ders zümre başkanı öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantı, Keleş ile Şube Müdürü Hasan Çağlar’ın riyasetinde yapıldı. Keleş’in eğitimde fırsat eşitliğini sağlama, akademik başarıyı üst seviyelere taşıma ve okullar arası koordinasyonu güçlendirme hedefleri doğrultusunda organize edilen programda; Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Bünyamin Toksoy tarafından detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

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        Sınav uygulamalarında birlik ve beraberliğin tesis edilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin en verimli şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin sürdürülebilir bir modelle desteklenmesi konuları detaylarıyla ele alındı.

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