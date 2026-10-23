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        Emirdağ'da 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde hayata geçirdiği yenilikler kapsamında, Emirdağ ilçesinde 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Emirdağ'da 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde hayata geçirdiği yenilikler kapsamında, Emirdağ ilçesinde ‘Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Emirdağ’da Mustafa Çekiç Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Emirdağ İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar başkanlığında yapıldı. Toplantıya: İlçedeki ortaokul ve lise müdürleri, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki ilçe zümre başkanları katılım sağladı. Toplantıda; ülke, il ve ilçe genelinde uygulanacak ortak sınavların usul ve esasları, sınav hazırlık süreçleri, açık uçlu ve kısa cevaplı soru teknikleri ile OYSS Modülünün teknik işleyişi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Sürecin teknik altyapısı ve Modül yönetimi hakkında İlçe Bilgisayar Formatörü Ayşe Karabulut tarafından katılımcılara sunum yapıldı. Sistem üzerinden yürütülecek adımlar aktarıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlçe Zümre Başkanı Talat Öz ve diğer Branş zümre başkanları ise; ders bazlı konu soru dağılım tabloları ile ortak sınav kazanımlarının eşgüdümü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar, ‘’Sınavların objektif, güvenilir ve standartlara uygun bir biçimde yürütülmesi önemlidir. Okul yöneticileri ve zümre öğretmenlerinin iş birliği içerisinde hareket etmesi başarıyı artıracaktır’’ dedi.

        Toplantı sonunda: Okul yöneticilerinin ve zümre başkanlarının soruları cevaplandırıldı. Görüş ve önerilerin paylaşıldı.

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