Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üreticilere dağdaş çeşidi buğday tohumu verildi.

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