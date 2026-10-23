Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı

        Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 400 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı

        Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 400 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

        Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üreticilere dağdaş çeşidi buğday tohumu verildi.

        Tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla hibe destekli tohum dağıtım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Allı turnalar göç yolunda görüntülendi
        Allı turnalar göç yolunda görüntülendi
        Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de OYSS toplantısı
        Bolvadin'de OYSS toplantısı
        Emirdağ'da 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Emirdağ'da 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Düğünde damada kamyon lastiği hediye ettiler
        Düğünde damada kamyon lastiği hediye ettiler
        4. Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları sona erdi
        4. Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları sona erdi