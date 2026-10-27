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        Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

        Edinilen bilgilere göre, Çambeyli köyünde N.K.'ya ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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