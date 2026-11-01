ASIRLIK MEKTEPLER - Afyon Lisesi'nin koridorlarından 132 yıldır öğrenci sesi yükseliyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 132 yıllık geçmişe sahip lise, aralarında eski cumhurbaşkanları, bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismi mezun vermesiyle kentin eğitim tarihinde önemli bir yer tutuyor.

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