Bolvadin'de Bağlarüstü Mahallesi'nde temizlik seferberliği
Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, "Her Gün Bir Mahalle" sloganıyla başlattığı mahalle bazlı detaylı temizlik çalışmaları kapsamında bugünkü rotasını Bağlarüstü Mahallesi'ne çevirdi.
Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, "Her Gün Bir Mahalle" sloganıyla başlattığı mahalle bazlı detaylı temizlik çalışmaları kapsamında bugünkü rotasını Bağlarüstü Mahallesi’ne çevirdi.
Bolvadin Belediyesi temizlik işleri ekipleri, Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde sürdürdüğü rutin çalışmaların yanı sıra, mahalle bazlı kapsamlı temizlik hareketini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde Bağlarüstü Mahallesi’nde sahaya inen ekipler, cadde ve sokaklarda köklü bir temizlik mesaisi gerçekleştirdi.
Mahalle genelinde cadde, sokak ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenirken, çevre düzenlemesiyle ilgili eksiklikler de hızla giderildi. Vatandaşların daha temiz, sağlıklı, düzenli ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.
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