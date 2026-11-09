Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Bolvadin'de Bağlarüstü Mahallesi'nde temizlik seferberliği

        Bolvadin'de Bağlarüstü Mahallesi'nde temizlik seferberliği

        Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, "Her Gün Bir Mahalle" sloganıyla başlattığı mahalle bazlı detaylı temizlik çalışmaları kapsamında bugünkü rotasını Bağlarüstü Mahallesi'ne çevirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Bolvadin'de Bağlarüstü Mahallesi'nde temizlik seferberliği

        Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, "Her Gün Bir Mahalle" sloganıyla başlattığı mahalle bazlı detaylı temizlik çalışmaları kapsamında bugünkü rotasını Bağlarüstü Mahallesi’ne çevirdi.

        Bolvadin Belediyesi temizlik işleri ekipleri, Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde sürdürdüğü rutin çalışmaların yanı sıra, mahalle bazlı kapsamlı temizlik hareketini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde Bağlarüstü Mahallesi’nde sahaya inen ekipler, cadde ve sokaklarda köklü bir temizlik mesaisi gerçekleştirdi.

        Mahalle genelinde cadde, sokak ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenirken, çevre düzenlemesiyle ilgili eksiklikler de hızla giderildi. Vatandaşların daha temiz, sağlıklı, düzenli ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Minikler aileleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıktı
        Minikler aileleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıktı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da cinayet: Kayınbiraderler eniştelerini öldürdü
        Afyonkarahisar'da cinayet: Kayınbiraderler eniştelerini öldürdü
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Afyonkarahisar'da otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınd...
        Afyonkarahisar'da otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınd...