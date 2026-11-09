Minikler aileleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eğitimin gelişimi, öğrencilerin sosyalleşmesi ve okulaile iş birliğinin güçlenmesi amacıyla 24 Eylül Şehit Nuri Başaran Anaokulu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde minik öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini de merkeze alan örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Eğitimi sahadan ve hayatın içinden takip eden vizyonuyla takdir toplayan Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş 24 Eylül Şehit Nuri Başaran Anaokulu’nun düzenlediği Kemerkaya Avdan Peri Bacaları gezisi ve doğa yürüyüşü etkinliğine katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

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Kemerkaya Avdan Peri Bacaları’nın eşsiz doğal atmosferinde gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler, aileleriyle birlikte doğayla iç içe keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.