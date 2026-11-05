GÜNCELLEME 6 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.

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Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesinin kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.

Vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı SUV tipi aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde buldu.

Araç içinde pompalı tüfek ile çok sayıda fişek bulundu.

Eskişehir Valiliği, saldırganın Eskişehir'de yakalandığını açıkladı.

- Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise birden fazla noktada meydana gelen silahlı saldırı sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."