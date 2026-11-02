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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, yazma eserlere verilen değeri vurguladı:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, yazma eserlere verilen değeri vurguladı:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim yazma eserlere verdiğimiz değer ve yazma eserlerle oluşturduğumuz o büyük ve muhteşem yapı yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, yazma eserlere verilen değeri vurguladı:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim yazma eserlere verdiğimiz değer ve yazma eserlerle oluşturduğumuz o büyük ve muhteşem yapı yok." dedi.

        Yılmaz, Afyonkarahisar Şehir Tiyatrosu Salonunda düzenlenen "Bir Devrin Hülasası: Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi Koleksiyonu" programının açılışında, hayatı Afyonkarahisar'da geçmesine rağmen Türkiye'yi kucaklayan bir tesirin sahibi olan Ahmet Fevzi Efendi'nin bir alim olduğunu söyledi.

        Bu büyük alimin çok değerli bir kütüphanesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yazma eserler, nadir matbu eserlerden oluşan bu kütüphanenin özelliği sadece ihtiva ettiği eserler değil aslında uzun yıllar Anadolu'da bir dergah kütüphanesinin karakteristik özelliğine dair de önemli veri sunan bir kütüphane." diye konuştu.

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        Yılmaz, Ahmet Fevzi Efendi kütüphanesindeki eserlerin daha önce Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu koleksiyon şu anda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında dünyanın herhangi bir köşesinde, 24 saatin herhangi bir saniyesinde ulaşmak isteyen herkesin parmaklarının ucunda, 'yek.gov.tr' adresine giren herkes şu andan itibaren bu eserlere ulaşıyor. Bu da büyük bir zenginlik. Çünkü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının kurulması aslında bizim yazılı mirasımızın, kültürel mirasımızın tarihinde bir dönüm noktası. Bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'ndan, büyük Türkiye'den söz ediyoruz, bunun büyük hamlelerini ve adımlarını atıyoruz. Hamleler ve adımlar büyük olunca, düşmanlar daha büyük adım atıyorlar. İç hasımlar var, münafıklar var, fasıklar var, hepsi adım atıyor. Bütün o adımlar karşısında biz daha büyük adımlarla daha akıllıca, daha stratejik hamlelerle karşılık vereceğiz."

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        Bu hizmetin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını dile getiren Yılmaz, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim yazma eserlere verdiğimiz değer ve yazma eserlerle oluşturduğumuz o büyük ve muhteşem yapı yok. Hepinizi İstanbul'a, Süleymaniye'ye, Rami'ye bekliyorum buyurun gelin, beraber gezelim görelim." ifadelerini kullandı.

        - "Bugünün değerlerini ayakta tutmanın, yarını sağlam temeller üzerinde inşa etmenin yolu"

        Vali Naci Aktaş da el yazmaları, hat eserleri ve vesikaların, bir şahsiyetin özel eşyaları değil, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinin, vefa duygusunun ve kültürel sürekliliğinin bir parçası olduğunu bildirdi.

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        Aktaş, "Bu eserleri korumak, sergilemek ve tanıtarak geleceğe taşımak, geçmişe dönük bir nostalji değil, bugünün değerlerini ayakta tutmanın ve yarını daha sağlam temeller üzerinde inşa etmenin bir yoludur." dedi.

        Belediye Başkanı Burcu Köksal da Bolvadin ilçesinin yetiştirdiği önemli ilim ve irfan insanlarından Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi'nin, hayatını ilme, eğitime ve insan yetiştirmeye adamış, geride bıraktığı eserler ve hizmetlerle yaşadığı döneme iz bırakmış kıymetli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi hakkında sunum yapıldı.

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