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        Çatlaklar oluşan binadaki 25 kişi otellere yerleştirildi

        Afyonkarahisar'da giriş katında bulunan ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 4 katlı binadaki 25 kişi, geçici olarak çevredeki otellere yerleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Çatlaklar oluşan binadaki 25 kişi otellere yerleştirildi

        Afyonkarahisar'da giriş katında bulunan ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 4 katlı binadaki 25 kişi, geçici olarak çevredeki otellere yerleştirildi.

        Olay, kent merkezi Marulcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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        AFAD ekipleri tarafından mühürlenen binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binada ikamet eden yaklaşık 25 kişi geçici süreliğine çevredeki otellere yerleştirildi.

        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin binadan karot örnekler alarak inceleme yapacakları ve çıkan sonuca göre binanın güvenli olup olmadığı ve yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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