Keleş miniklerle bir araya geldi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk gününde Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Haftanın ilk mesai gününde Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen geleneksel İstiklal Marşı törenine katılan Keleş, törenin ardından okul içerisindeki incelemelerine başladı.

Tören vesilesiyle sınıfları da tek tek ziyaret eden Keleş, özellikle 1. sınıf öğrencileriyle ders ortamında yakından ilgilendi. Minik öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, eğitim hayatına yeni adım atan çocukların heyecanına ortak oldu.

Ziyaretin devamında okulun fiziki alanlarında incelemelerde bulunan Keleş, okul idaresinden yürütülen çalışmalar, sosyal etkinlikler ve genel eğitimöğretim süreçleri hakkında brifing aldı. Gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyen Müdür Keleş, okuldan ayrıldı.