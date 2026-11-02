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        Keleş miniklerle bir araya geldi

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk gününde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Keleş miniklerle bir araya geldi

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk gününde Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Haftanın ilk mesai gününde Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen geleneksel İstiklal Marşı törenine katılan Keleş, törenin ardından okul içerisindeki incelemelerine başladı.

        Tören vesilesiyle sınıfları da tek tek ziyaret eden Keleş, özellikle 1. sınıf öğrencileriyle ders ortamında yakından ilgilendi. Minik öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, eğitim hayatına yeni adım atan çocukların heyecanına ortak oldu.

        Ziyaretin devamında okulun fiziki alanlarında incelemelerde bulunan Keleş, okul idaresinden yürütülen çalışmalar, sosyal etkinlikler ve genel eğitimöğretim süreçleri hakkında brifing aldı. Gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyen Müdür Keleş, okuldan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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