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        Alçakbel köyünde stabilize yol çalışması tamamlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alçakbel köyü ve mezralarında yürütülen 6,5 kilometrelik stabilize yol çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Alçakbel köyünde stabilize yol çalışması tamamlandı

        Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alçakbel köyü ve mezralarında yürütülen 6,5 kilometrelik stabilize yol çalışması tamamlandı.

        Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Alçakbel köyü ve mezralarında vatandaşların daha güvenli ulaşım imkânlarına kavuşmasının amaçlandığı bildirildi. Şehrin her noktasına hizmet ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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