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        Amasya'da öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 594 öğretmene trafik güvenliği bilgilendirme eğitimleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Amasya'da öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 594 öğretmene trafik güvenliği bilgilendirme eğitimleri verildi.

        İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan planlama çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda il merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenlere yönelik “Trafik Güvenliği” bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

        Toplamda 17 gün süren ve tamamlanan eğitimlerle 594 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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