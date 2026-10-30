Amasya'da öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan planlama çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda il merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenlere yönelik “Trafik Güvenliği” bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

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