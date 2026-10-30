Amasya'da bisiklet kazası geçiren adliye çalışanı hayatını kaybetti

Amasya'da işe gitmek üzere bindiği bisikletiyle duvara çarparak ağır yaralanan adliye personeli Orhan Çelebi, tedavi gördüğü hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Depremzede olduğu öğrenilen 38 yaşındaki adliye çalışanı Orhan Çelebi, iki gün önce sabah saatlerinde işe gitmek üzere Savadiye Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle yola çıktı.

Seyir halindeyken rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelebi, yol kenarındaki duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Çelebi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelebi için Amasya Adliyesi önünde bir tören düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Çelebi'nin ağabeyi Mahmut Çelebi, "Biz herkesten razıyız. Allah da onlardan razı olsun. Kardeşimiz vefat etti, cenazesini Malatya’ya götürüp Şehir Mezarlığı'nda defnedeceğiz." dedi.

Orhan Çelebi’nin ikiz kardeşi Oktay Çelebi ise deprem döneminden bu yana Amasya Adliyesinin kendilerine kucak açtığını belirterek "Bisiklet kazasını, işe gelirken olan süreci araştırdık. Kendi tansiyonu sonucu muhtemelen hakimiyetini kaybediyor. Dengeyi kaybedip direkt duvara çarpmış. Çarpma sonucu beyin kanaması geçirmesi nedeniyle vefat etti." ifadelerini kullandı.