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        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

        AMASYA'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Talet Topuz (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

        AMASYA’da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Talet Topuz (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Ormanbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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