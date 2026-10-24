Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Ormanbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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