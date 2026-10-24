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        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 0 - Orduspor 1967: 3

        TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Amasyaspor, sahasında Orduspor 1967'ye 30'lık skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 0 - Orduspor 1967: 3

        TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Amasyaspor, sahasında Orduspor 1967'ye 30'lık skorla mağlup oldu.

        Stat: 12 Haziran

        Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Taner Kıtmır, Abdulhamit Akan

        Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Mehmet Bavyer Özbahçeci (Ahmet Emre Aksakal dk. 46), Fatih Ergen, Mücahit Çakır, Ali Erkin, Hasan Çelik, Serdar Eylik (Hüseyin Can Şavur dk. 85), Savaş Çakır, Muhammet Doğukan Kalkışım (Atalay Gürel dk. 76), Mikail Olgun (Muhammet Karahan dk. 46), Safa Kınalı (Murat Şevik dk. 46)

        Orduspor 1967: Onur Güney, Mustafa Emre Can, Nihat Koç, Emre Gürsel Hürcan (Ferdi Güzelsu dk. 78), Atakan Aybastı, Oğulcan İnanç, Berat Kalkan (Fatih Ergen dk. 54), Hasan Gündoğdu (Samet Güneş dk. 72), Servet Fidan (Recep Metin dk. 78), Abdullah Soğucak, Gökberk Efe (Taha Ahmet Balsu dk. 72)

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        Goller: Hasan Gündoğdu (dk. 21), Abdullah Soğucak (dk. 80), Atakan Aybastı (dk. 89) (Orduspor 1967)

        Sarı kart: Ali Erkin, Muhammet Doğukan Kalkışım, Serdar Eylik (Amasyaspor FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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