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        Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ali E.C. (53) yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Beşevler köyü mevkisinde Erkan T'nin (44) kullandığı 81 DN 782 plakalı tıra çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan C.C, D.C, B.C. ve Y.D. yaralandı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli ve İznik devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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