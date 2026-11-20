BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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