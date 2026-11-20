Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Konserde Edouard Lalo’nun keman ve orkestra için bestelediği Re minör İspanyol Senfonisi, "Op. 21" ile Pyotr İlyiç Çaykovski’nin "4. Senfonisi, Op. 36" BBDSO eşliğinde seslendirildi.

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