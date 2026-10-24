Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu:17 tutuklama

BURSA ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarına yönelik yürüttükleri kapsamlı çalışma yaptı. Sistemli takip ve teknik incelemelerin ardından ekipler, 20 Ekim’de operasyon için düğmeye bastı. Bursa il merkezinde 5, İstanbul'da 9 ve halihazırda cezaevinde bulunan 9 şüpheli olmak üzere toplam 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

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BONZAİ HAM MADDESİ VE KOKAİN ÇIKTI

Soruşturma süresince gerçekleştirilen 5 ayrı ara yakalama ile şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda, 11 kilo 601 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi, 1 kilo 595 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.