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        Karacabey Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Karacabey Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Abdurrahman Atabay, Mustafa Pelit

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun- Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk. 16 Furkan Kütük), Baran Engül (Dk. 66 Tayyip Mevlüt Kaya), Kerem Kaya, Arda Yumurtacı, Bora Yılmaz (Dk. 66 Ahmet Öztürk), İbrahim Has, Berke Özgün, Reşo Akın (Dk. 73 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk.73 Abdul Kadir Dursun)

        KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR: Yavuz Aygün - Emir Kayacık, Alpay Çelebi (Dk. 64 Bünyamin Yürür), Taner Gümüş (Dk. 64 Mert Miraç Altınbaş), Görkem Bitin (Dk. 64 Ömer Kuşan), Yusuf İnci (Dk. 70 Berkan Fırat), Yasin Abdioğlu, Sefa Narin (Dk. 22 Ramazan Kaplan), Muhammet İmre, Talha Yünkuş, Enes Yılmaz

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        GOLLER: Dk. 28 Baran Engül, Dk. 52 Berke Özgün, Dk.62 Furkan Kütük (Karacabey Belediyespor) – Dk.45+3 Görkem Bitin (Kahramanmaraş İstiklalspor)

        SARI KARTLAR: Baran Engül, Kerem Kaya, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Karacabey Belediyespor) - Enes Yılmaz, Emir Kayacık (Kahramanmaraş İstiklalspor)

        2’nci Lig Kırmızı Grup 8’inci hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklalspor’u 3-1 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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