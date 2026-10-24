Karacabey Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1

2’nci Lig Kırmızı Grup 8’inci hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklalspor’u 3-1 mağlup etti.

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