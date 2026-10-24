Karacabey Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Abdurrahman Atabay, Mustafa Pelit
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun- Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk. 16 Furkan Kütük), Baran Engül (Dk. 66 Tayyip Mevlüt Kaya), Kerem Kaya, Arda Yumurtacı, Bora Yılmaz (Dk. 66 Ahmet Öztürk), İbrahim Has, Berke Özgün, Reşo Akın (Dk. 73 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk.73 Abdul Kadir Dursun)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR: Yavuz Aygün - Emir Kayacık, Alpay Çelebi (Dk. 64 Bünyamin Yürür), Taner Gümüş (Dk. 64 Mert Miraç Altınbaş), Görkem Bitin (Dk. 64 Ömer Kuşan), Yusuf İnci (Dk. 70 Berkan Fırat), Yasin Abdioğlu, Sefa Narin (Dk. 22 Ramazan Kaplan), Muhammet İmre, Talha Yünkuş, Enes Yılmaz
GOLLER: Dk. 28 Baran Engül, Dk. 52 Berke Özgün, Dk.62 Furkan Kütük (Karacabey Belediyespor) – Dk.45+3 Görkem Bitin (Kahramanmaraş İstiklalspor)
SARI KARTLAR: Baran Engül, Kerem Kaya, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Karacabey Belediyespor) - Enes Yılmaz, Emir Kayacık (Kahramanmaraş İstiklalspor)
2’nci Lig Kırmızı Grup 8’inci hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklalspor’u 3-1 mağlup etti.
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