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        Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası devam ediyor

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 21 ilden 202 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası devam ediyor

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 21 ilden 202 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen üç günlük şampiyonada, kadın ve erkek sporcular 10 kategoride mücadele ediyor.

        Şampiyonanın ikinci gününde, yay sertliği 50 ve 70 libre olan kategorilerde yarışan sporcuların ekipman kontrolleri yapıldı. Hakem onayının ardından 18-49 yaş ve 17 yaş üzeri kategorilerindeki sporcular atışlarını gerçekleştirdi.

        Organizasyon yarın sona erecek.

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