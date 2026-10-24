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        Osmangazi Belediyesi'nden istihdama güçlü destek Osmangazi'de iş arayanlara yeni fırsat kapısı

        Osmangazi Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor. BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi'nde düzenlenen Toksan Otomotiv İstihdam Buluşmaları, yeni iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlara firma yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Osmangazi Belediyesi'nden istihdama güçlü destek Osmangazi'de iş arayanlara yeni fırsat kapısı

        Osmangazi Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor. BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi’nde düzenlenen Toksan Otomotiv İstihdam Buluşmaları, yeni iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlara firma yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanı sağladı.

        Vatandaşların iş hayatına katılımını kolaylaştırmak ve firmaların nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, istihdam odaklı buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda gerçekleştirilen organizasyonda, Toksan Otomotiv temsilcileri iş arayan adaylarla birebir görüşmeler yaparak açık pozisyonlar, çalışma şartları ve işe alım süreçleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar ise mesleki deneyimlerini ve yetkinliklerini paylaşarak kendilerine uygun iş imkanlarını değerlendirme fırsatı buldu.

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        "120 görüşmenin yaklaşık 60’ı olumlu geçti"

        Toksan Otomotiv İnsan Kaynakları Uzmanı Gonca Yazıcı, Osmangazi Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla iş arayan vatandaşlara doğrudan ulaşabildiklerini belirterek, "Osmangazi Belediyesi sayesinde burada toplu iş görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 120 adayla görüştük ve bu görüşmelerin yaklaşık 60’ı olumlu sonuçlandı. Önümüzdeki süreçte 50 kişiyle daha görüşme yapmayı planlıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        İşverenlerle vatandaşlar arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuran Osmangazi Belediyesi, farklı sektörlerle gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde yerel istihdamın gelişmesine ve yeni kariyer fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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