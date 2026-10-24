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        İnegölspor-Adana 01 FK:1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:01 Güncelleme:
        İnegölspor-Adana 01 FK:1-1

        STAT: İnegöl İlçe Stadı

        HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Akın Karabacak, Ahmet Algün Sultan Su

        İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Behzat Dede), Mete Sevinç, Furkan Sakı, Orhan Aktaş (Dk. 85 Görkem Demirel), Kadir Bakırtaş (Dk. 82 Abdussamed Karnucu), Yusuf Tursun (Dk. 82 Uğur Çetinkaya), Hasan Hüseyin Acar, Taha Recep Cebeci (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Koray Kılınç.

        ADANA 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa, Emre Keleşoğlu, Ege Araç (Dk. 64 Atamer Bilgin), İshak Kurt (Dk. 86 Mikail Arslan), Hakan Demir (Dk. 74 Sıraçhan Nas), Emre Sağlık, Talha Özler, Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 64 Tuna Sezen), Yusuf Abdioğlu, Ali Sühan Demirel (Dk. 86 Batuhan Özduran).

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        GOLLER: Dk. 83 Emre Keleşoğlu (Adana 01 FK), Dk. 90 Koray Kılınç (Sultan Su İnegölspor).

        SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Kadir Bakırtaş, Koray Kılınç (Sultan Su İnegölspor); İshak Kurt (Adana 01 FK).

        TFF 2'nci Lig'te İnegölspor, sahasında konuk ettiği Adana 01 FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada geriye düşen bordo-beyazlı ekip, 90. dakikada Koray Kılınç'ın attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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