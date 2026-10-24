İnegölspor-Adana 01 FK:1-1

TFF 2'nci Lig'te İnegölspor, sahasında konuk ettiği Adana 01 FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada geriye düşen bordo-beyazlı ekip, 90. dakikada Koray Kılınç'ın attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

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