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        Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

        Bursa ve İstanbul'da, suç örgütü kurmak ve örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

        Bursa ve İstanbul'da, suç örgütü kurmak ve örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Başsavcılığın talimatıyla 20 Ekim'de Bursa'da 5, İstanbul'da 9 ve cezaevinde bulunan 9 şüpheli dahil toplam 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı ara yakalama ve ikamet aramalarında 11 kilo 601 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 1 kilo 595 gram kokain, 1 tabanca, 18 fişek, 1 tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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